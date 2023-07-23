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Росіяни обстріляли Херсонську область, є постраждала

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Неділя 23 липня 2023 20:32
Росіяни обстріляли Херсонську область, є постраждала Фото: Росіяни обстріляли Херсонську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти завдали удару по Херсонській області. В результаті обстрілу отримала поранення літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Інцидент відбувся надвечір. Росіяни били по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. В результаті обстрілу поранення дістала 70-річна жінка.

Постраждалу доставили до лікарні. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби.

Так, 16 липня ворог вдарив по селу Розлив Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років.

Також 17 липня окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Через атаку постраждали двоє людей.

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