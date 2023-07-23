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Россияне обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшая

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Воскресенье 23 июля 2023 20:32
Россияне обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшая Фото: Россияне обстреляли Херсонскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. В результате обстрела получила ранения пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

Инцидент произошел вечером. Россияне били по Одрадокаменке. Попали по жилой застройке. В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы.

Так, 16 июля враг ударил по селу Разлив Херсонской области. В результате ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет.

Также 17 июля оккупанты нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. Из-за атаки пострадали два человека.

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