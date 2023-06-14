Росіяни обстріляли Херсон: травмовано двох волонтерів, серед них іноземець

"За даними слідства, 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл. Внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Херсона

Після підриву Каховської ГЕС, окупанти регулярно обстрілюють місто, намагаючись перешкодити евакуації мешканців. Так, загарбники відкривали вогонь 8 червня, тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Наступного дня окупанти також обстріляли Херсон. А 10 червня росіяни розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя, через що три людини загинули та ще 23 отримали поранення.

Вчора, 13 червня, російські військові знову відкрили вогонь по Херсону.