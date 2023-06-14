Россияне обстреляли Херсон: травмированы два волонтера, среди них иностранец

"По данным следствия, 14 июня около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты совершили минометный обстрел. В результате атаки также повреждена гражданская инфраструктура.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Херсона

После подрыва Каховской ГЭС, оккупанты регулярно обстреливают город, пытаясь помешать эвакуации жителей. Так, захватчики открывали огонь 8 июня, тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

На следующий день оккупанты также обстреляли Херсон. А 10 июня россияне расстреляли лодку с людьми, пытавшимися добраться до Херсона с оккупированного левобережья, из-за чего три человека погибли и еще 23 получили ранения.

Вчера, 13 июня, российские военные снова открыли огонь по Херсону.