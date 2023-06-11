Обстріл човна біля Херсона: кількість потерпілих зросла

Кількість поранених через ворожий обстріл під час евакуації з лівого берега Херсонської області зросла до 23 осіб. Ще троє загинули внаслідок атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в Telegram .

Сьогодні російські військові вкотре обстріляли цивільне населення під час проведення евакуації з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області.

"У результаті цього три людини загинули. Щонайменше 23 людини травмовано", - йдеться в повідомленні.

Атака на човен у Херсонській області

Увечері 11 червня росіяни обстріляли човен з людьми , які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя. Люди пішли на такий небезпечний крок через те, що загарбники не допомагають мешканцям затопленого лівого берега Херсонської області. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих.

Пізніше стало відомо, що в результаті російського обстрілу загинули троє людей , а ще 13 - отримали поранення. При цьому серед загиблих – 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли окупанти відкрили вогонь човном.

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