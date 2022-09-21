Росіяни обстріляли Харківську область: на дамбі зруйновано шлюз

"Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз", - написав він.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Тимошенко порівняв ситуацію у Харківській області з ударами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу і додав, що українські фахіці знають, що робити.

Він зазначив, що ситуація цілком контрольована.

Нагадаємо, 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.

15 вересня окупанти пошкодили промислове підприємство у місті в результаті атаки.

16 вересня загарбники спробували порушити роботу греблі в Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.

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