RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Харьковскую область: на дамбе разрушен шлюз

Фото: россияне обстреляли Харьковскую область и разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе (кадр с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области. В результате атаки на Печенежской дамбе был разрушен верхний шлюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз", - написал он.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Тимошенко сравнил ситуацию в Харьковской области с ударами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога и добавил, что украинские специалисты знают, что делать.

Он отметил, что ситуация полностью контролируемая.

Напомним, 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В результате удара река Ингулец вышла из берегов и подтопила несколько сотен домов.

15 сентября оккупанты повредили промышленное предприятие в городе в результате атаки.

16 сентября захватчики попытались нарушить работу плотины в Кривом Роге, нанеся очередной ракетный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков