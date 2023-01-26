Россияне обстреляли энергообъекты. Галущенко назвал области с самой сложной ситуацией

Во время очередного массированного обстрела против Украины россияне снова нанесли удары по объектам энергетики. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко.

Нашему ПВО удалось сбить большое количество ракет, однако, к сожалению, попадание по объектам энергетической инфраструктуры все же есть, в результате чего были введены аварийные отключения.

Самая сложная ситуация наблюдается в:

Киевской;

Одесской;

Винницкой области.

"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение", - добавляет министр.