Росіяни обстріляли Дворічну під Куп'янськом: є загиблі та поранена

Російські окупанти сьогодні, 13 січня, обстріляли Дворічну, що у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок атаки є загиблі та поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За попередніми даними, в результаті обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка зазнала поранення, її було госпіталізовано.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Куп’янськ та Дворічну, є поранені.

Як повідомлялося раніше, 7 січня окупанти вдарили по території нафтопереробного підприємства у Мерефі Харківського району, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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