Окупанти обстріляли Куп’янськ та Дворічну: є поранені

У четвер, 12 січня, російські окупанти атакували Куп’янськ та Дворічну (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 січня близько 9:00 окупанти обстріляли смт Дворічна. Отримав поранення 68-річний чоловік", - йдеться у повідомленні. Правоохоронці додають, що цього ж дня близько 13:30 російські військові здійснили мінометний обстріл житлового кварталу у Куп‘янську. Було поранено 76-річного чоловіка. Прокурори провели першочергові слідчі дії та зафіксували наслідки обстрілів з боку РФ. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.