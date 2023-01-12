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Окупанти обстріляли Куп’янськ та Дворічну: є поранені

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Україна, Четвер 12 січня 2023 21:32
Окупанти обстріляли Куп’янськ та Дворічну: є поранені Фото: Окупанти обстріляли Куп’янськ та Дворічну (t.me/synegubov)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 12 січня, російські окупанти атакували Куп’янськ та Дворічну (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 січня близько 9:00 окупанти обстріляли смт Дворічна. Отримав поранення 68-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додають, що цього ж дня близько 13:30 російські військові здійснили мінометний обстріл житлового кварталу у Куп‘янську. Було поранено 76-річного чоловіка.

Прокурори провели першочергові слідчі дії та зафіксували наслідки обстрілів з боку РФ. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські ракети ввечері 7 січня вдарили по території нафтопереробного підприємства у Мерефі Харківського району. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні міста та села Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є поранений.

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