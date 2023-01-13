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Россияне обстреляли Двуречную под Купянском: есть погибшие и раненые

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Харьковская область, Пятница 13 января 2023 16:28
Россияне обстреляли Двуречную под Купянском: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: россияне обстреляли Двуречную под Купянском (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 13 января, обстреляли Двухлетнюю, что в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По предварительным данным, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранение, она была госпитализирована.

Напомним, вчера россияне обстреляли Купянск и Двуречную, есть раненые.

Как сообщалось ранее, 7 января оккупанты ударили по территории нефтеперерабатывающего предприятия в Мерефе Харьковского района, один человек погиб, еще один получил ранения.

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