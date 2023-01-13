Россияне обстреляли Двуречную под Купянском: есть погибшие и раненые
Иллюстративное фото: россияне обстреляли Двуречную под Купянском (Getty Image)
Российские оккупанты сегодня, 13 января, обстреляли Двухлетнюю, что в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По предварительным данным, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранение, она была госпитализирована.
Напомним, вчера россияне обстреляли Купянск и Двуречную, есть раненые.
Как сообщалось ранее, 7 января оккупанты ударили по территории нефтеперерабатывающего предприятия в Мерефе Харьковского района, один человек погиб, еще один получил ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.