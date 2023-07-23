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Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області, є загиблий

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Неділя 23 липня 2023 09:11
Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області, є загиблий Фото: росіяни обстріляли Дворічну Харківської області, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили по Дворічній Куп'янського району Харківської області. Загинув 45-річний цивільний.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Чоловік 60 років зазнав поранення та був госпіталізований", - пише Синєгубов.

Зокрема, як відзначив голова ОВА:

  • у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі свинокомплексу, сталась пожежа. Також в селах Новоосинове та Петропавлівка пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди;
  • в селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок. Також в селі Чернещина пошкоджена будівля клубу, сталася пожежа.

Ситуація в Харківській області

Ворог щоденно завдає ударів по населених пунктах Харківської області, які розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Лише за минулу добу, як пише Синєгубов, росіяни з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Також 22 липня, під час ударів по Куп'янську, загинула 57-річна жінка.

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