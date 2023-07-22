ua ru
Сб, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області, є загибла

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 14:56
Росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області, є загибла Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області, є загибла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. На жаль, є загибла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківської області. Сьогодні рашисти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. В результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка", - пише пресслужба ОВА.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Як писав голова Харківської ОВА Олег Синєгубова, протягом минулої доби росіяни з артилерії та мінометів вели вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні харков
NEWS
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста