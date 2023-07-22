Росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області, є загибла
Російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. На жаль, є загибла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.
"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківської області. Сьогодні рашисти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. В результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка", - пише пресслужба ОВА.
Ситуація в Харківській області
Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.
Як писав голова Харківської ОВА Олег Синєгубова, протягом минулої доби росіяни з артилерії та мінометів вели вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
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