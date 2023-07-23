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Россияне обстреляли Двуречную Харьковской области, есть погибший

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Воскресенье 23 июля 2023 09:11
Россияне обстреляли Двуречную Харьковской области, есть погибший Фото: россияне обстреляли Двуречную Харьковскую область, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по Двуречной Купянского района Харьковской области. Погиб 45-летний гражданский.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В пгт Двуречная Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина. Мужчина 60 лет получил ранения и был госпитализирован", - пишет Синегубов.

В частности, как отметил глава ОВА:

  • в селе Кучеровка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, произошел пожар. Также в селах Новоосиново и Петропавловка повреждены частные дома и хозяйственные постройки;
  • в селе Богуславка Изюмского района поврежден частный дом. Также в селе Чернещина повреждено здание клуба, произошел пожар.

Ситуация в Харьковской области

Враг ежедневно наносит удары по населенным пунктам Харьковской области, которые расположены вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Только за минувшие сутки, как пишет Синегубов, россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Также 22 июля во время ударов по Купянску погибла 57-летняя женщина.

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