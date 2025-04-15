Росіяни обстріляли дронами промзону Слов'янська, є руйнування та поранений
Російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки є руйнування у промисловій зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Внаслідок обстрілу, згідно з даними ДСНС, виникла пожежа в будівлі СТО, а також поруч розташованій складській споруді. Рятувальникам знадобилась три години, щоб приборкати вогонь на площі 100 кв. м.
Фото: наслідки обстрілу Слов'янська (t.me/dsns_telegram)
"Також вони ліквідували пожежу в будівлі СТО та шести транспортних засобів на загальній площі 500 кв.м", - пише ДСНС.
Станом на зараз відомо про одного пораненого. Також через обстріл пошкоджені:
- будівлі автомийки;
- СТО;
- 18 автомобілів;
- 5 промислових споруд.
Обстріли України
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно вдається до обстрілів території України. Найбільше страждають прифронтові області та населені пункти. Для ударів ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, артилерію й керовані авіаційні бомби (КАБи).
До атаки дронів терористи вдаються кожної ночі. Наприклад, у ніч на 15 квітня ворог запустив проти України 52 ударних БпЛА й балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.