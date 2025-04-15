Ракета з Курської області та 52 "Шахеди": як ППО відбила нічну атаку РФ

Російська армія у ніч на вівторок, 15 квітня, запустила по території України балістичну ракету та 52 ударних дрони типу "шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, з 19:30 14 квітня, противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23" із Курської області. А також 52-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 12:00, 15 квітня, підтверджено збиття 26 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

Також 19 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська та Донецька області.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни запустили ударні безпілотники у бік України. Через це у низці областей було оголошено тривогу через загрозу дронової атаки. Варто зауважити, що це не типова тактика росіян. Адже зазвичай вони запускають дрони ввечері, для того, щоб мобільними групам ППО було важче їх збивати.

Також вчора у Сумах також пролунав вибух після тривалої присутності ворожого дрона в небі - усе місто було оповите димом.