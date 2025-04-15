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Россияне обстреляли дронами промзону Славянска, есть разрушения и раненый

Вторник 15 апреля 2025 13:41
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Россияне обстреляли дронами промзону Славянска, есть разрушения и раненый Фото: последствия обстрела Славянска (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) Славянск Донецкой области. В результате атаки есть разрушения в промышленной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

В результате обстрела, согласно данным ГСЧС, возник пожар в здании СТО, а также рядом расположенной складской постройке. Спасателям понадобилось три часа, чтобы потушить огонь на площади 100 кв. м.

Фото: последствия обстрела Славянска (t.me/dsns_telegram)

"Также они ликвидировали пожар в здании СТО и шести транспортных средств на общей площади 500 кв.м", - пишет ГСЧС.

По состоянию на сейчас известно об одном раненом. Также из-за обстрела повреждены:

  • здания автомойки;
  • СТО;
  • 18 автомобилей;
  • 5 промышленных сооружений.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Больше всего страдают прифронтовые области и населенные пункты. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

К атаке дронов террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 15 апреля враг запустил против Украины 52 ударных БпЛА и баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

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