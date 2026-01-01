Російські "Молнії" влучили в житлову багатоповерхівку на Сумщині
1 січня прикордонні райони Сумської області зазнали атак російських дронів та ударних безпілотників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов в Facebook.
Так, Олександр Селіверстов повідомив про надзвичайну ситуацію у Семенівці. З обіду місто зазнає атак російських дронів. Ворог використовує FPV-дрони та ударні безпілотники типу "Молнія".
За словами чиновника, в Семенівці зафіксовано щонайменше чотири влучання. Найсерйозніший удар о 17:15 припав на житлову багатоповерхівку. Постраждало скління вікон, на щастя, люди не постраждали.
Начальник адміністрації закликав всіх жителів залишатися в укриттях під час тривог і дотримуватися заходів безпеки.
"Росія - країна-терорист", - наголосив Олександр Селіверстов.
Ситуація на Сумщині
Росія продовжує активні бойові дії біля кордону Сумської області. Противник намагається розширити контрольовані території та створити так звану "буферну зону" у прикордонних районах Сумщини.
В області регулярно фіксують обстріли населених пунктів. Ворог застосовує артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, FPV‑дрони, безпілотники та авіаційні бомби.
Наприклад, 17 грудня внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
