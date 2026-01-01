Російські "Молнії" влучили в житлову багатоповерхівку на Сумщині

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов в Facebook.

Так, Олександр Селіверстов повідомив про надзвичайну ситуацію у Семенівці. З обіду місто зазнає атак російських дронів. Ворог використовує FPV-дрони та ударні безпілотники типу "Молнія".

За словами чиновника, в Семенівці зафіксовано щонайменше чотири влучання. Найсерйозніший удар о 17:15 припав на житлову багатоповерхівку. Постраждало скління вікон, на щастя, люди не постраждали.

Начальник адміністрації закликав всіх жителів залишатися в укриттях під час тривог і дотримуватися заходів безпеки.

"Росія - країна-терорист", - наголосив Олександр Селіверстов.