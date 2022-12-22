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Росіяни обстріляли Донецьку область з РСЗВ. Є загиблий та поранені

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Четвер 22 грудня 2022 13:37
Росіяни обстріляли Донецьку область з РСЗВ. Є загиблий та поранені Фото: Росіяни обстріляли Донецьку області з РСЗВ. Є загиблий та поранені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали удару по Часовому Яру Донецької області з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблий та постраждалі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 – поранені", - пише Тимошенко.

За словами заступника керівника Офісу президента, внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоквартирні будинки. Наразі на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно під обстріл потрапив колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Як відзначили прикордонники, російському нікчемі "повідомили" про незаконне перебування в Україні.

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