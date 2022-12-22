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Прикордонники про вибух у Донецьку: Рогозіну "повідомили", що він в Україні незаконно

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 13:15
Прикордонники про вибух у Донецьку: Рогозіну "повідомили", що він в Україні незаконно Фото: колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Державній прикордонній службі знали, що колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін знаходиться в Україні. Але особисто вручити протокол про порушення кордону не вийшло, тому "передали" під час святкування дня народження у Донецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області", - розповіли прикордонники.

Як зазначають в ДПСУ, особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, "тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші".

Як повідомлялось, у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, його було поранено. В обстрілі міста вже звинуватили ЗСУ.

Нагадаємо, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може незабаром отримати роботу в адміністрації президента РФ. Його можуть призначити кремлівським куратором по Донбасу.

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