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Россияне обстреляли Донецкую область из РСЗО. Есть погибший и раненые

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Четверг 22 декабря 2022 13:37
Россияне обстреляли Донецкую область из РСЗО. Есть погибший и раненые Фото: Россияне обстреляли Донецкую область из РСЗО. Есть погибший и раненые (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли удар по Часовому Яру Донецкой области из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибший и пострадавшие среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб 1 человек, еще 2 ранены", - пишет Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, в результате обстрела были повреждены многоквартирные дома. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно под обстрел попал бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Как отметили пограничники, российскому ничтожеству "сообщили" о незаконном пребывании в Украине.

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