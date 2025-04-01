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Росіяни обстріляли Донецьку область: загинула людина, триває пошукова операція

Вівторок 01 квітня 2025 17:20
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Росіяни обстріляли Донецьку область: загинула людина, триває пошукова операція Фото: війська РФ вдарили по трьох населених пунктах Донецької області (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Ірина Гайдук

Російські окупанти вдень 1 квітня обстріляли населені пункти Донецької області. Одна людина загинула, однак жертв може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - розповів голова обласної адміністрації.

У Покровську внаслідок атаки російських військ загинула жінка. Наразі ОВА встановлює точні обставини та наслідки цього удару.

Також поранення отримала жителька Олександро-Калинового Іллінівської громади. Там пошкоджено 16 приватних будинків, крамницю і склад.

Крім того, є можливість того, що декілька людей загинули у Лимані Мирноградської громади. Зараз на місці російського дурау працюють рятувальники.

"Там росіяни влучили артилерією по приватному будинку, пошукова операція на місці події триває", - додав Філашкін.

Він також закликав жителів області проявити відповідальність і вчасно евакуюватися із прифронтових районів.

Фото: наслідки ударів РФ по Донецькій області (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Донецької області

Додамо, що російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області із різної зброї.

Зокрема, 23 березня росіяни вдарили по місту Покровськ і селищу Донецьке. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще одна людина поранена.

У суботу, 22 березня, окупанти обстріляли місто Покровськ. За даними ОВА, 3 людини загинули, ще одна отримала поранення.

Того ж дня у Краматорську було поранено людину. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном.

А в понеділок, 17 березня, російські окупанти завдали удару по приватному будинку в Покровську. Внаслідок атаки постраждали троє дітей, а саме - дві сестри 8 і 15 років - та їхній 12-річний брат.

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Донецька область
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