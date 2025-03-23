Російські окупанти вдарили по Донецькій області, двоє людей загинули
Російська війська обстріляли населені пункти Донецької області 23 березня. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще одна людина поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
За даними прокуратури, російські військові вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке.
"Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Також під прицілами російських окупантів вкотре опинилась житлова забудова Покровська. Тип зброї, з якої стріляли росіяни, встановлюється.
Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці. Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років - у нього діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення.
"За процесуального керівництва Слов’янської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.
Фото: наслідки обстрілів РФ (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Обстріли Донецької області
Додамо, що російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області із різної зброї. Лише у суботу, 22 березня, окупанти обстріляли місто Покровськ. За даними ОВА, 3 людини загинули, ще одна отримала поранення.
Також учора у Краматорську було поранено людину. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном.
У понеділок, 17 березня, російські окупанти завдали удару по приватному будинку в Покровську. Внаслідок атаки постраждали троє дітей, а саме - дві сестри 8 і 15 років - та їхній 12-річний брат.
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