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Російські окупанти вдарили по Донецькій області, двоє людей загинули

Неділя 23 березня 2025 19:50
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Російські окупанти вдарили по Донецькій області, двоє людей загинули Фото: внаслідок атак РФ двоє людей загинули, пошкоджені будинки  (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Ірина Гайдук

Російська війська обстріляли населені пункти Донецької області 23 березня. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще одна людина поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, російські військові вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке.

"Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також під прицілами російських окупантів вкотре опинилась житлова забудова Покровська. Тип зброї, з якої стріляли росіяни, встановлюється.

Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці. Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років - у нього діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

"За процесуального керівництва Слов’янської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.

Російські окупанти вдарили по Донецькій області, двоє людей загинули

Фото: наслідки обстрілів РФ (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстріли Донецької області

Додамо, що російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області із різної зброї. Лише у суботу, 22 березня, окупанти обстріляли місто Покровськ. За даними ОВА, 3 людини загинули, ще одна отримала поранення.

Також учора у Краматорську було поранено людину. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном.

У понеділок, 17 березня, російські окупанти завдали удару по приватному будинку в Покровську. Внаслідок атаки постраждали троє дітей, а саме - дві сестри 8 і 15 років - та їхній 12-річний брат.

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Донецька область РСЗО
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