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Россияне обстреляли Донецкую область: погиб человек, продолжается поисковая операция

Вторник 01 апреля 2025 17:20
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Россияне обстреляли Донецкую область: погиб человек, продолжается поисковая операция Фото: войска РФ ударили по трем населенным пунктам Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Ірина Гайдук

Российские оккупанты днем 1 апреля обстреляли населенные пункты Донецкой области. Один человек погиб, однако жертв может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", - рассказал глава областной администрации.

В Покровске в результате атаки российских войск погибла женщина. Сейчас ОВА устанавливает точные обстоятельства и последствия этого удара.

Также ранения получила жительница Александро-Калиново Ильиновской громады. Там повреждены 16 частных домов, магазин и склад.

Кроме того, есть возможность того, что несколько человек погибли в Лимане Мирноградской громады. Сейчас на месте российского дурака работают спасатели.

"Там россияне попали артиллерией по частному дому, поисковая операция на месте происшествия продолжается", - добавил Филашкин.

Он также призвал жителей области проявить ответственность и вовремя эвакуироваться из прифронтовых районов.

Фото: последствия ударов РФ по Донецкой области (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Донецкой области

Добавим, что российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области из различного оружия.

В частности, 23 марта россияне ударили по городу Покровск и поселку Донецкое. В результате вражеских атак два человека погибли, еще один человек ранен.

В субботу, 22 марта, оккупанты обстреляли город Покровск. По данным ОВА, 3 человека погибли, еще один получил ранения.

В тот же день в Краматорске был ранен человек. В Разливе Великоновоселковской громады ранены 2 человека от удара FPV-дроном.

А в понедельник, 17 марта, российские оккупанты нанесли удар по частному дому в Покровске. В результате атаки пострадали трое детей, а именно - две сестры 8 и 15 лет - и их 12-летний брат.

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