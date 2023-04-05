Росіяни вчoра обстріляли Донецьку область: є загиблі
Російські війська обстріляли Донецьку область 4 квітня. Внаслідок чого чотири людини загинули, а 11 поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
"Росія вбиває цивільних! За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкиному та 1 у Красногорівці. Ще 11 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Також голова Донецької ОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше ми писали про те, що у понад 20 населених пунктах на Донбасі оголосили примусову евакуацію дітей.
Також нагадаємо, що РФ з "Ураганів" обстріляла Курахове на Донбасі та пошкодила лікарню.
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