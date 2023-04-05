ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие

Новина українською →
Донецкая область, Среда 05 апреля 2023 10:19
Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские войска обстреляли Донецкую область 4 апреля. В результате чего четыре человека погибли, а 11 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке. Еще 11 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее мы писали о том, что в более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей.

Также напомним, что РФ из "Ураганов" обстреляла Курахово на Донбассе и повредила больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине