Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие
Российские войска обстреляли Донецкую область 4 апреля. В результате чего четыре человека погибли, а 11 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке. Еще 11 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Также глава Донецкой ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы писали о том, что в более чем 20 населенных пунктах на Донбассе объявили принудительную эвакуацию детей.
Также напомним, что РФ из "Ураганов" обстреляла Курахово на Донбассе и повредила больницу.
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