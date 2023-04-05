Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть погибшие

Российские войска обстреляли Донецкую область 4 апреля. В результате чего четыре человека погибли, а 11 ранены.

"Россия убивает гражданских! За 4 апреля россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Ласточкино и 1 в Красногоровке. Еще 11 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко. Также глава Донецкой ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.