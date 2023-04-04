ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ з "Ураганів" обстріляла Курахове на Донбасі та пошкодила лікарню (фото)

Новость на русском →
Курахове, Вівторок 04 квітня 2023 17:32
РФ з "Ураганів" обстріляла Курахове на Донбасі та пошкодила лікарню (фото) Фото: РФ з "Ураганів" обстріляла Курахове (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти вночі обстріляли місто Курахове у Донецькій області з РСЗВ "Ураган". Внаслідок ворожої атаки постраждала будівля лікарні та торговельний комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Вночі Росія завдала масованого удару по місту. Мішенню окупантів стали об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Зокрема пошкоджено будівлю поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про постраждалих не надходило. Удар стався о 01:10.

"Ворог атакував Курахове з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Руйнувань зазнали п'ять будівель: лікарня, відділ поліції, торговельний комплекс, пошта й підприємство зв’язку. Також пошкоджені три цивільних автомобілі", - додали у поліції.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 квітня, російські військові з РСЗВ "Град" обстріляли місто Українськ у Донецькій області.

Російська армія за минулу добу обстріляла декілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак ворога четверо осіб загинули, троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас Донецька область Курахово Війна в Україні
NEWS
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну