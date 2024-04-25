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Росіяни обстріляли Донецьку область артилерією й ракетою, чотири людини загинули

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область артилерією й ракетою (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація протягом доби, 25 квітня, завдає ударів по Донецькій області. Наразі відомо вже про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

Як розповів Філашкін, зранку ворог завдав ударів по центральній частині Донецькій області, внаслідок чого: 

  • в Очеретному відомо про 1 загиблого; 
  • у Красногорівці четверо людей отримали поранення. Усіх госпіталізували; 
  • у Гірнику Курахівської громади поранення отримала ще одна людина. 

Зокрема ворог обстрілював  Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади. 

Пізніше голова ОВА розповів, що терористи також відкрили вогонь по: 

  • селищу Удачне. Ворог атакував ракетою внаслідок чого загинули 2 людини. Ще одна людина отримала поранення; 
  • Курахівці. Відомо про загиблого внаслідок ударів артилерією. Два будинки були пошкоджені. 

"Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити", - додав він. 

Ситуація у Донецькій області 

Через близькість до фронту населені пункти Донецької області регулярно перебувають під обстрілами. Як приклад, лише нещодавно ворог жорстоко обстріляв Сіверське внаслідок чого загинули 4 людини. 

Також 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Тоді ж жителів закликали найближчими днями залишатись вдома. 

 

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