Росіяни обстріляли Донецьку область артилерією й ракетою, чотири людини загинули

Як розповів Філашкін, зранку ворог завдав ударів по центральній частині Донецькій області, внаслідок чого:

в Очеретному відомо про 1 загиблого;

у Красногорівці четверо людей отримали поранення. Усіх госпіталізували;

у Гірнику Курахівської громади поранення отримала ще одна людина.

Зокрема ворог обстрілював Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади.

Пізніше голова ОВА розповів, що терористи також відкрили вогонь по:

селищу Удачне. Ворог атакував ракетою внаслідок чого загинули 2 людини. Ще одна людина отримала поранення;

Курахівці. Відомо про загиблого внаслідок ударів артилерією. Два будинки були пошкоджені.

"Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити", - додав він.

Ситуація у Донецькій області

Через близькість до фронту населені пункти Донецької області регулярно перебувають під обстрілами. Як приклад, лише нещодавно ворог жорстоко обстріляв Сіверське внаслідок чого загинули 4 людини.

Також 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Тоді ж жителів закликали найближчими днями залишатись вдома.