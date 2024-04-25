Росіяни обстріляли Донецьку область артилерією й ракетою, чотири людини загинули

Російська Федерація протягом доби, 25 квітня, завдає ударів по Донецькій області. Наразі відомо вже про чотирьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.
Як розповів Філашкін, зранку ворог завдав ударів по центральній частині Донецькій області, внаслідок чого:
Зокрема ворог обстрілював Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади.
Пізніше голова ОВА розповів, що терористи також відкрили вогонь по:
"Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити", - додав він.
Через близькість до фронту населені пункти Донецької області регулярно перебувають під обстрілами. Як приклад, лише нещодавно ворог жорстоко обстріляв Сіверське внаслідок чого загинули 4 людини.
Також 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Тоді ж жителів закликали найближчими днями залишатись вдома.
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