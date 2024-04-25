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Россияне обстреляли Донецкую область артиллерией и ракетой, четыре человека погибли

Фото: россияне обстреляли Донецкую область артиллерией и ракетой (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в течение суток, 25 апреля, наносит удары по Донецкой области. Пока известно уже о четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

Как рассказал Филашкин, утром враг нанес удары по центральной части Донецкой области, в результате чего: 

  • в Очеретном известно об 1 погибшем; 
  • в Красногоровке четыре человека получили ранения. Всех госпитализировали; 
  • в Горняке Кураховской громады ранения получил еще один человек. 

В частности враг обстреливал Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады. 

Позже глава ОГА рассказал, что террористы также открыли огонь по: 

  • поселку Удачное. Враг атаковал ракетой в результате чего погибли 2 человека. Еще один человек получил ранения; 
  • Кураховке. Известно о погибшем в результате ударов артиллерией. Два дома были повреждены. 

"Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить", - добавил он. 

Ситуация в Донецкой области

Из-за близости к фронту населенные пункты Донецкой области регулярно находятся под обстрелами. В качестве примера лишь недавно враг жестоко обстрелял Северское в результате чего погибли 4 человека.

Также 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Тогда же жителей призвали в ближайшие дни оставаться дома.

 

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