Россияне обстреляли Донецкую область артиллерией и ракетой, четыре человека погибли

Как рассказал Филашкин, утром враг нанес удары по центральной части Донецкой области, в результате чего:

в Очеретном известно об 1 погибшем;

в Красногоровке четыре человека получили ранения. Всех госпитализировали;

в Горняке Кураховской громады ранения получил еще один человек.

В частности враг обстреливал Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады.

Позже глава ОГА рассказал, что террористы также открыли огонь по:

поселку Удачное. Враг атаковал ракетой в результате чего погибли 2 человека. Еще один человек получил ранения;

Кураховке. Известно о погибшем в результате ударов артиллерией. Два дома были повреждены.

"Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить", - добавил он.

Ситуация в Донецкой области

Из-за близости к фронту населенные пункты Донецкой области регулярно находятся под обстрелами. В качестве примера лишь недавно враг жестоко обстрелял Северское в результате чего погибли 4 человека.

Также 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Тогда же жителей призвали в ближайшие дни оставаться дома.