Россияне обстреляли Донецкую область артиллерией и ракетой, четыре человека погибли

Российская Федерация в течение суток, 25 апреля, наносит удары по Донецкой области. Пока известно уже о четырех погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.
Как рассказал Филашкин, утром враг нанес удары по центральной части Донецкой области, в результате чего:
В частности враг обстреливал Новоалександровку и Воздвиженку Гродовской громады.
Позже глава ОГА рассказал, что террористы также открыли огонь по:
"Окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить", - добавил он.
Из-за близости к фронту населенные пункты Донецкой области регулярно находятся под обстрелами. В качестве примера лишь недавно враг жестоко обстрелял Северское в результате чего погибли 4 человека.
Также 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Тогда же жителей призвали в ближайшие дни оставаться дома.
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