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Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені (фото)

Україна, Понеділок 15 квітня 2024 10:55
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Окупанти обстріляли вісім населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені (фото) Фото: наслідки обстрілів росіян по Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти вчергове масовано обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки восьми населених пунктів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції та начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

"Під ударом перебували сім населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Предтечине", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Зазначається про пошкодження 63 цивільних об’єктів:

  • 30 житлових будинків;
  • три будівлі закладу освіти;
  • шість господарчих споруд;
  • 14 автомобілів;
  • сільгосптехніку.

"Авіаудар Росія завдала по Очеретиному - вбила жінку, ще двоє цивільних травмовані. Пошкоджено три п’ятиповерхівки", - інформують в Нацполіції.

Також окупанти вдарили гібридною бомбою "Гром-Е1" по Котлиному, пошкодивши 15 приватних осель.

"Селидове війська РФ атакували керованою авіаційною бомбою "УМПБ Д-30 СМ" та чотирма ракетами "С-300". Руйнувань зазнали п’ять багатоквартирних і два приватні будинки, інфраструктура закладу освіти та аграрного підприємства", - зазначили правоохоронці.

Крім того, стало відомо, що вчора ввечері внаслідок артобстрілу росіян у Сіверську загинуло четверо чоловіків від 36 до 86 років.

Фото: наслідки обстрілів росіян по Донецькій області (t.me/UA_National_Police)

Нещодавні обстріли Донецької області

Нагадаємо, від ворожих атак російських окупантів по цивільній інфраструктурі в Донецькій області 13 квітня загинуло 3 людей, ще 4 зазнали поранень.

Напередодні, 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Жителям міста порекомендували найближчими днями залишатися вдома.

Того ж дня окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.

За день до того загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Повідомлялось про жертв та поранених.

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