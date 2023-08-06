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Росіяни обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові

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Запорізька область, Неділя 06 серпня 2023 15:43
Росіяни обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові Фото: росіяни обстріляли Оріхів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни здійснили атаку на Запорізьку область. В результаті ворожого обстрілу в одній з дев'ятиповерхівок Оріхова сталась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

За даними рятувальників, сьогодні, 6 серпня, внаслідок ворожого обстрілу в місті Оріхів сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на загальній площі 450 кв.м.

Складність роботи ДСНС полягала в тому, що місто постійно знаходиться під обстрілом з боку окупаційних військ та те, що пожежа в будинку відбувалася в квартирах з 5 по 9 поверх. Для ефективнішої роботи та оперативної ліквідації наслідків обстрілу, з обласного центру до місця події направлено пожежну автодрабину.

"Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл Оріхова, що значно ускладнило роботу надзвичайників, тому аби не наражати особовий склад на небезпеку, співробітники ДСНС припинили роботи на висоті. Пожежа ліквідована. Жертв та постраждалих немає", - пояснили в службі.

Обстріли Оріхова та громади

Російські війська регулярно обстрілюють місто, внаслідок цього страждає мирне населення. 10 липня в Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Внаслідок цього загинуло сім осіб.

Вже через три дні окупанти знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

19 липня росіяни знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

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