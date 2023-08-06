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Россияне обстреляли девятиэтажку в Орехове

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Запорожская область, Воскресенье 06 августа 2023 15:43
Россияне обстреляли девятиэтажку в Орехове Фото: россияне обстреляли Орехов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне совершили атаку на Запорожскую область. В результате вражеских обстрелов в одной из девятиэтажек Орехова произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

По данным спасателей, сегодня, 6 августа, в результате вражеских обстрелов в Орехов произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на общей площади 450 кв.м.

Сложность работы ГСЧС заключалась в том, что город постоянно находится под обстрелом со стороны оккупационных войск и то, что пожар в доме происходил в квартирах с 5 по 9 этаж. Для более эффективной работы и оперативной ликвидации последствий обстрела, из областного центра к месту происшествия направлено пожарную автолестницу.

"Во время работы спецтехники начался повторный обстрел Орехова, что значительно усложнило работу чрезвычайников, поэтому чтобы не подвергать личный состав опасности, сотрудники ГСЧС прекратили работы на высоте. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - пояснили в службе.

Обстрелы Орехова и громады

Российские войска регулярно обстреливают город, в результате этого страдает мирное население. 10 июля в Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. В результате погибли семь человек.

Уже через три дня оккупанты снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

19 июля россияне снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

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