Росіяни з мінометів обстріляли Оріхів у Запорізькій області: є загиблий
Російські війська сьогодні, 13 липня, обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстріл міста Оріхів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинків та вбито чоловіка.
Інформація від Запорізької ОВА
Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що російські війська атакували прифронтовий Оріхів. В результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм.
"Також поранення отримав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ. Його доправлено до медичного закладу", - додав глава області.
Фото: наслідки обстрілів (t.me/zoda_gov_ua)
Атака "Іскандером"
Також росіяни з ОТРК "Іскандер-К" обстріляли територію підприємства у Малокатеринівці.
"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи, їм надається необхідна медична допомога", - написав Малашко.
Ситуація в Запорізькій області
Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.
Нещодавно російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Також окупанти обстріляли місто Оріхів, в результаті чого загинуло 7 осіб.
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