Росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області з артилерії та мінометів

У понеділок, 24 квітня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, у період із 14:40-15.20 окупанти відкривали вогонь із міномета 82 мм по району населеного пункту Нововасилівка. Було зафіксовано 15 "прильотів".

Також із 16:41 до 18:00 війська РФ зі ствольної артилерії обстріляли район населеного пункту Грем'яч. Зафіксовано 22 "прильоти".

При цьому з 18:05 до 18:10 загарбники з міномета 120 мм завдавали ударів по району населеного пункту Клюси. Зафіксовано 3 "приходи".

У всіх випадках інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, окупанти сьогодні обстріляли прикордоння Сумської області, внаслідок чого сталася пожежа у житловому будинку.

Крім того, напередодні росіяни обстріляли дві громади у Сумській області.

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