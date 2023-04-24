ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области из артиллерии и минометов

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 20:19
Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области из артиллерии и минометов Фото: Россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 24 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 14:40-15.20 оккупанты открывали огонь из миномета 82 мм по району населенного пункта Нововасильевка. Было зафиксировано 15 "прилетов".

Также с 16:41 до 18:00 войска РФ из ствольной артиллерии обстреляли район населенного пункта Гремяч. Зафиксировано 22 "прилета".

При этом с 18:05 до 18:10 захватчики из миномета 120 мм наносили удары по району населенного пункта Клюсы. Зафиксировано 3 "прихода".

Во всех случаях информация о потерях среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, оккупанты сегодня обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего произошел пожар в жилом доме.

Кроме того, накануне россияне обстреляли две общины Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Черниговская область Сумская область
NEWS
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году