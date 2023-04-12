Росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії

Зранку в середу росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області. Цього разу вони застосували артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ".

"З 08:10 до 08:15 зафіксовано 5 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район між н.п. Галаганівка та н.п. Залізний Міст", - йдеться в повідомленні.

Також в командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.