Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є загиблий та постраждалі
Війська РФ вчора, 11 квітня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого одна людина загинула, а восьмеро поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"Росія вбиває цивільних! За 11 квітня стало відомо про 1 загиблого жителя Донеччини - у Вугледарі. Крім того, 8 людей в області зазнали поранень", - написав Кириленко.
Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше ми писали про те, що війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області.
Також нагадаємо, що російська армія 10 квітня обстріляла кладовище в Краматорську, внаслідок 20 могил зруйновано.
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