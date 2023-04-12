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Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є загиблий та постраждалі

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Донецька область, Середа 12 квітня 2023 09:43
Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є загиблий та постраждалі Фото: росіяни вчора обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Війська РФ вчора, 11 квітня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого одна людина загинула, а восьмеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 11 квітня стало відомо про 1 загиблого жителя Донеччини - у Вугледарі. Крім того, 8 людей в області зазнали поранень", - написав Кириленко.

Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми писали про те, що війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області.

Також нагадаємо, що російська армія 10 квітня обстріляла кладовище в Краматорську, внаслідок 20 могил зруйновано.

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Донецьк Донецька область Війська РФ
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