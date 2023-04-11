Війська РФ обстріляли Сумську область: пошкоджено агрофірму та приватні будинки
У вівторок, 11 квітня, російські окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської", - йдеться у повідомленні.
Військові зафіксували 91 "приліт" - із мінометів, артилерії, скидання з безпілотника вибухових пристроїв типу ВОГ.
При цьому у Білопільській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний нежитловий будинок.
Водночас у Новослобідській громаді через мінометний обстріл пошкоджено два приватні будинки.
Крім цього, у Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення місцевої агрофірми.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли два райони на Сумщині з мінометів.
Зазначимо, що сьогодні річниця деокупації на Сумщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.
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