Війська РФ обстріляли Сумську область: пошкоджено агрофірму та приватні будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram .

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської", - йдеться у повідомленні.

Військові зафіксували 91 "приліт" - із мінометів, артилерії, скидання з безпілотника вибухових пристроїв типу ВОГ.

При цьому у Білопільській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний нежитловий будинок.

Водночас у Новослобідській громаді через мінометний обстріл пошкоджено два приватні будинки.

Крім цього, у Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення місцевої агрофірми.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли два райони на Сумщині з мінометів.

Зазначимо, що сьогодні річниця деокупації на Сумщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.