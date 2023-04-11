ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли Сумську область: пошкоджено агрофірму та приватні будинки

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 11 квітня 2023 21:26
Війська РФ обстріляли Сумську область: пошкоджено агрофірму та приватні будинки Фото: Війська РФ обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 11 квітня, російські окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської", - йдеться у повідомленні.

Військові зафіксували 91 "приліт" - із мінометів, артилерії, скидання з безпілотника вибухових пристроїв типу ВОГ.

При цьому у Білопільській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний нежитловий будинок.

Водночас у Новослобідській громаді через мінометний обстріл пошкоджено два приватні будинки.

Крім цього, у Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення місцевої агрофірми.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли два райони на Сумщині з мінометів.

Зазначимо, що сьогодні річниця деокупації на Сумщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року