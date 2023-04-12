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Россияне обстреляли Черниговскую область из артиллерии

Фото: россияне обстреляли Черниговскую область из артиллерии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Утром в среду россияне обстреляли приграничье Черниговской области. В этот раз они применили артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на оперативное командование "Север".

"С 08:10 до 08:15 зафиксировано 5 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район между н.п. Галагановкой и н.п. Железный Мост", - говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Ранее мы писали о том, что оккупационные войска обстреляли девять общин Сумской области. Всего зафиксирован 91 "прилет".

Напомним, что россияне вчера обстреляли Донецкую область. В результате один человек погиб, восемь пострадали.

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