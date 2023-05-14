Росіяни обстріляли будинки цивільних в Харківській області, є загиблі

Російські окупанти вдарили по селу Стариця Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Як пише Синєгубов, під вогонь потрапили будинки мирних жителів Харківської області.
Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 14 травня, ворог також вдарив по селу Подоли Харківської області. Внаслідок обстрілу артилерією були пошкоджені 2-х приватних домоволодінь.
Також ворог атакував село Республіканець Бериславського району. Під час обстрілу загинув літній цивільний.
Тим часом в Запорізькій області після обстрілу "Градами" повідомили про влучання в приватний будинок та школу. Поранення отримали троє цивільних та водій швидкої
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.