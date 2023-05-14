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Росіяни з "Градів" обстріляли Запорізьку область: є жертви та пошкодження інфраструктури

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Запорізька область, Неділя 14 травня 2023 16:23
Росіяни з "Градів" обстріляли Запорізьку область: є жертви та пошкодження інфраструктури Фото: росіяни з "Градів" обстріляли Запорізьку область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 травня, військові РФ знову атакували території Запорізької області. Цього разу під удар потрапили цивільні будинки та школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, внаслідок обстрілу "Градами" села Приморське постраждав чоловік. Ворог влучив у приватний будинок.

Крім того, росіяни обстріляли Приморську середню школу.

"Відомо, що поранення отримали троє цивільних та водій швидкої", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли з артилерії Подоли Харківської області.

РБК-Україна також писало про те, що ворог сьогодні також обстріляв Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік.

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Війна Росії проти України Запорожская область
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