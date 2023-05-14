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Росіяни обстріляли з артилерії Подоли Харківської області, є руйнування

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Неділя 14 травня 2023 15:12
Росіяни обстріляли з артилерії Подоли Харківської області, є руйнування Фото: росіяни обстріляли з артилерії Подоли Харківської області, є руйнування (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли село Подоли Харківської області. Є руйнування, з цивільних ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України в Харківській області.

"14 травня близько 12:00 стався черговий обстріл прифронтового села Подоли Куп’янського району. Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілу сталась пожежа на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували цивільні за допомогою підручних засобів.

Також пошкоджень зазнав ще один житловий будинок в іншому домоволодінні.

Обійшлось без жертв й постраждалих.

Фото: росіяни обстріляли з артилерії Подоли Харківської області, є руйнування (t.me/DSNS_Kharkiv)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ворог сьогодні також обстріляв Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік.

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