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Россияне обстреляли дома гражданских в Харьковской области, есть погибшие

Фото: Россияне обстреляли гражданские дома в Харьковской области, есть погибшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по селу Старица Чугуевского района. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Как пишет Синегубов, под огонь попали дома мирных жителей Харьковской области.

В результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня 14 мая, враг также ударил по селу Подолы Харьковской области. В результате обстрела артиллерией были повреждены 2-х частных домовладений.

Также враг атаковал деревню Республиканец Бериславского района. Во время обстрела погиб пожилой гражданский.

Тем временем в Запорожской области после обстрела "Градами" сообщили о попадании в частный дом и школу. Ранения получили трое гражданских и водитель скорой

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