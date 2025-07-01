Росіяни обстріляли балістикою Дніпропетровську область, є руйнування та загиблі

Обстріли України з боку Росії

Від початку війни ворог регулярно обстрілює Україну. Особливо від повітряних атак страждають прифронтові області. Для обстрілів терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ).

24 червня росіяни здійснили один із найжорстокіших за весь час повномасштабного вторгнення обстріл Дніпропетровської області. Внаслідок атаки повідомляли про велику кількість загиблих та поранених.

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