Россияне обстреляли баллистикой Днепропетровскую область, есть разрушения и погибшие

Обстрелы Украины со стороны России

С начала войны враг регулярно обстреливает Украину. Особенно от воздушных атак страдают прифронтовые области. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

24 июня россияне совершили один из самых жестоких за все время полномасштабного вторжения обстрел Днепропетровской области. В результате атаки сообщали о большом количестве погибших и раненых.

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