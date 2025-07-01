Россияне обстреляли баллистикой Днепропетровскую область, есть разрушения и погибшие

Утром российские террористы атаковали Гуляйполе Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибшие и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны Юга.
Как пишут Силы обороны Юга, атака состоялась около 09:15. Террористы вероятно применили ракеты типа "Искандер-М".
Фото: россияне обстреляли баллистиками Днепропетровскую область, есть разрушения и погибшие (t.me/SJTF_Odes)
В результате обстрела были разрушены и изуродованы:
Также известно о пострадавших и погибших среди местного населения. Информация по этому поводу сейчас уточняется.
С начала войны враг регулярно обстреливает Украину. Особенно от воздушных атак страдают прифронтовые области. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ).
24 июня россияне совершили один из самых жестоких за все время полномасштабного вторжения обстрел Днепропетровской области. В результате атаки сообщали о большом количестве погибших и раненых.
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