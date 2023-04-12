Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

Фото: росіяни обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсонській області, є руйнування (t.me/khersonskaODA)

Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав.

"Зранку ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї", - пише ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вночі обстріляли з РСЗВ Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інше. Серед цивільних ніхто не постраждав.

За минулу добу, як пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни здійснили 35 обстрілів Херсонської області.

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