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Росіяни обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсонській області, є руйнування

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. Внаслідок чергового удару були пошкоджені житлові будинки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Зранку ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї", - пише ОВА.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав.

Фото: росіяни обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсонській області, є руйнування (t.me/khersonskaODA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти вночі обстріляли з РСЗВ Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інше. Серед цивільних ніхто не постраждав.

За минулу добу, як пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни здійснили 35 обстрілів Херсонської області.

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