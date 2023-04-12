Росіяни з важкої артилерії та авіації обстріляли Херсонську область, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російська армія за минулу добу випустили 170 снарядів з важкої артилерії та авіації по Херсонській області. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон та у підприємства в селищах Дніпровське та Берислав.

Раніше ми писали, у Херсоні 11 квітня вродовж дня пронулано п'ять вибухів.

Нагадаємо, Росія не дивлячись на численні втрати особового складу продовжує зосереджувати зусилля для наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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