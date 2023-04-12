Російські війська з РСЗВ обстріляли Очаків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Знову обстріли, попередньо з РСЗВ з боку Кінбурської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та ДСНС працюють на місці!", - йдеться у повідомленні Шайхета.

Він також закликав мешканців міста по можливості перебувати у безпеці у разі нових нічних обстрілів.