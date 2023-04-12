Російські війська з РСЗВ обстріляли Очаків
Російські військові вчора увечері, 11 квітня, обстріляли Очаків Миколаївської області із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.
"Знову обстріли, попередньо з РСЗВ з боку Кінбурської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та ДСНС працюють на місці!", - йдеться у повідомленні Шайхета.
Він також закликав мешканців міста по можливості перебувати у безпеці у разі нових нічних обстрілів.
Раніше повідомлялося, що окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.
Крім того, у понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.
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