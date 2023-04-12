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Російські війська з РСЗВ обстріляли Очаків

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Середа 12 квітня 2023 01:20
Російські війська з РСЗВ обстріляли Очаків Фото: російські війська з РСЗВ обстріляли Очаков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові вчора увечері, 11 квітня, обстріляли Очаків Миколаївської області із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Знову обстріли, попередньо з РСЗВ з боку Кінбурської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та ДСНС працюють на місці!", - йдеться у повідомленні Шайхета.

Він також закликав мешканців міста по можливості перебувати у безпеці у разі нових нічних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.

Крім того, у понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.

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