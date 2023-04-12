ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі окупанти обстріляли Очаків: в ОВА розповіли про наслідки

Новость на русском →
Очаків, Середа 12 квітня 2023 08:23
Вночі окупанти обстріляли Очаків: в ОВА розповіли про наслідки Фото: окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області 12 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання. Постраждалих немає", - розповів він.

Крім того, за словами Кіма, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялося, що окупанти 7 квітня обстріляли Очаків Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста.

Крім того, у понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно