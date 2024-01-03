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Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, загинув цивільний

Фото: росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, загинув цивільний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили артилерією по селу Садове Херсонської області. Поцілили у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок", - пише пресслужба. 

Під завалами загинув цивільний. Його тіло дістали рятувальники. 

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Наприклад, 26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік. Після цього Мінреінтеграції заявила про посилення заходів безпеки для пасажирів

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Херсонська областьРосійська Федерація